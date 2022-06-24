Бах: «У часи конфронтації та розколу люди всього світу шукають об’єднавчу силу, яка згуртує людство»

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Президент МОК Томас Бах на святкуванні Міжнародного Олімпійського дня виступив з промовою. Функціонера цитує insidethegames.biz:



Без солідарності немає миру. У часи конфронтації та розколу люди всього світу шукають об’єднавчу силу, яка згуртує людство. У цьому відношенні олімпійський рух може допомогти з нашою місією об’єднання планети у мирних змаганнях.