Гутцайт: «Ми бачимо, як наші спортсмени перемагають, стоять на п'єдесталі з прапором та звучить гімн України»
Бах: «У часи конфронтації та розколу люди всього світу шукають об’єднавчу силу, яка згуртує людство»
Президент МОК заявив, що комітет буде допомагати з мирною місією
15:02
Фото: Twitter
Президент МОК Томас Бах на святкуванні Міжнародного Олімпійського дня виступив з промовою. Функціонера цитує insidethegames.biz:
Олімпійські ігри, які об’єднують світ у мирних змаганнях, – потужний символ миру. Наша олімпійська місія – гуманітарна, а не політична.
Без солідарності немає миру. У часи конфронтації та розколу люди всього світу шукають об’єднавчу силу, яка згуртує людство. У цьому відношенні олімпійський рух може допомогти з нашою місією об’єднання планети у мирних змаганнях.
Вадим Гутцайт вважає, що під час війни спортсмени мають підіймати прапор України на міжнародних змаганнях.
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