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Бах: «У часи конфронтації та розколу люди всього світу шукають об’єднавчу силу, яка згуртує людство»

Президент МОК заявив, що комітет буде допомагати з мирною місією
Olympics
15:02
Бах: «У часи конфронтації та розколу люди всього світу шукають об’єднавчу силу, яка згуртує людство»
Фото: Twitter

Президент МОК Томас Бах на святкуванні Міжнародного Олімпійського дня виступив з промовою. Функціонера цитує insidethegames.biz:

Олімпійські ігри, які об’єднують світ у мирних змаганнях, – потужний символ миру. Наша олімпійська місія – гуманітарна, а не політична.

Без солідарності немає миру. У часи конфронтації та розколу люди всього світу шукають об’єднавчу силу, яка згуртує людство. У цьому відношенні олімпійський рух може допомогти з нашою місією об’єднання планети у мирних змаганнях.

Вадим Гутцайт вважає, що під час війни спортсмени мають підіймати прапор України на міжнародних змаганнях.

Олег Шумейко-молодший
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Томас Бах МОК

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