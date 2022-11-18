Беленюк відреагував на скандальну заяву Баха, згадавши Гутцайта і Бубку
Беленюк – про голосування за посаду президента НОК України: «Сьогодні стара система перемогла»
Жан вірить у велике майбутнє українського олімпійського руху
17 листопада 19:34
Фото: Telegram Беленюка
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк прокоментував обрання Вадима Гутцайта новим президентом Національного олімпійського комітету:
Друзі, ми з вами достойно пройшли цю передвиборчу кампанію!
Я пишаюсь своєю командою, пишаюсь своєю програмою та тим, що ми були з вами повністю відкриті!
Я вдячний нашій медійній команді, вдячний президентам, які звернулись до мене та підтримали нас, вдячний своїй родині та колегам по спорту!
Вірю, що в нас ще велике майбутнє в українському олімпійському русі і воно почнеться тоді, коли нова Україна буде готова до змін!
Сьогодні стара система перемогла, або перемогла онлайн система голосування.
Нагадаємо, що Гутцайт отримав більше 80% голосів.
Коментарі 1
все що було порядного рядом зі мною зникли,їх з,їли хапуги ,так що поспівчуваємо молодому президенту нелегку долю він обрав собі