Беленюк – про голосування за посаду президента НОК України: «Сьогодні стара система перемогла»

Фото: Telegram Беленюка

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк прокоментував обрання Вадима Гутцайта новим президентом Національного олімпійського комітету:



Я пишаюсь своєю командою, пишаюсь своєю програмою та тим, що ми були з вами повністю відкриті!

Я вдячний нашій медійній команді, вдячний президентам, які звернулись до мене та підтримали нас, вдячний своїй родині та колегам по спорту!

Вірю, що в нас ще велике майбутнє в українському олімпійському русі і воно почнеться тоді, коли нова Україна буде готова до змін!

Сьогодні стара система перемогла, або перемогла онлайн система голосування.