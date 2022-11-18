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Беленюк – про голосування за посаду президента НОК України: «Сьогодні стара система перемогла»

Жан вірить у велике майбутнє українського олімпійського руху
Olympics
17 листопада 19:34
Беленюк – про голосування за посаду президента НОК України: «Сьогодні стара система перемогла»
Фото: Telegram Беленюка

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк прокоментував обрання Вадима Гутцайта новим президентом Національного олімпійського комітету:

Друзі, ми з вами достойно пройшли цю передвиборчу кампанію!

Я пишаюсь своєю командою, пишаюсь своєю програмою та тим, що ми були з вами повністю відкриті!

Я вдячний нашій медійній команді, вдячний президентам, які звернулись до мене та підтримали нас, вдячний своїй родині та колегам по спорту!

Вірю, що в нас ще велике майбутнє в українському олімпійському русі і воно почнеться тоді, коли нова Україна буде готова до змін!

Сьогодні стара система перемогла, або перемогла онлайн система голосування.

Нагадаємо, що Гутцайт отримав більше 80% голосів.

Джерело: Telegram канал Жана Беленюка Олег Шумейко-молодший
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Жан Беленюк

Коментарі 1

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18 листопада 2022р. 10:17
на жаль це не тільки в спорті,але це наслідки 30ти літнього розкрадання держави і тупості політичного мислення керівників  її,я трошки пожив і якось задумався,а якби мені дали керівну посаду в країні,скільки чесних і відданих державі я міг би взяти в команду- таких нема,
все що було  порядного рядом зі мною зникли,їх з,їли хапуги ,так що поспівчуваємо молодому президенту нелегку долю він обрав собі
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