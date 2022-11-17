Гутцайт: «Баху та Інфантіно потрібно приїхати до нас в Україну, і побачити, як росіяни вбивають наших людей»
Гутцайт – президент Національного олімпійського комітету України
Олімпійський чемпіон отримав більше 80% голосів
17 листопада 17:58
Фото: НОК України
Сьогодні, 17 листопада, визначився новий президент Національного олімпійського комітету України.
Очільником організації став міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, який отримав 123 голоси. За його конкурентів Жана Беленюка та Ігоря Малинського проголосували 22 та 2 людини відповідно.
Остання промова Сергія Бубки на посаді президента НОК України.
Коментарі 3
Гутцайту удачи