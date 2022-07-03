Бубка, Бах та Гутцайт завітали до українських спортсменів у Конча-Заспу

Функціонери приїхали на базу, де готуються представники України

Фото: НОК України

Президент МОК Томас Бах разом з головою НОК України Сергієм Бубкою та Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом приїхали на олімпійську базу у Конча-Заспі, де проходить підготовка українських спортсменів.



Гутцайт сподівається, що росіян та білорусів в будь-якому статусі не будуть допускати до змагань.