Сергій Бубка допоміг Україні отримати гуманітарну допомогу на суму майже 100 000 доларів
Бубка, Бах та Гутцайт завітали до українських спортсменів у Конча-Заспу
Функціонери приїхали на базу, де готуються представники України
18:10
Фото: НОК України
Президент МОК Томас Бах разом з головою НОК України Сергієм Бубкою та Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом
приїхали на олімпійську базу у Конча-Заспі, де проходить підготовка українських спортсменів.
Гутцайт сподівається, що росіян та білорусів в будь-якому статусі не будуть допускати до змагань.
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