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Бубка, Бах та Гутцайт завітали до українських спортсменів у Конча-Заспу

Функціонери приїхали на базу, де готуються представники України
Olympics
18:10
Бубка, Бах та Гутцайт завітали до українських спортсменів у Конча-Заспу
Фото: НОК України

Президент МОК Томас Бах разом з головою НОК України Сергієм Бубкою та Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом приїхали на олімпійську базу у Конча-Заспі, де проходить підготовка українських спортсменів.

Гутцайт сподівається, що росіян та білорусів в будь-якому статусі не будуть допускати до змагань.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Сергій Бубка Томас Бах Вадим Гутцайт Ірина Деха

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