Про руйнування, відсторонення росіян і отримання українського громадянства. Велике інтерв’ю міністра спорту

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт дав інтерв’ю в рамках марафону «Єдині новини» і відповів на найбільш актуальні питання в сфері спорту:

І взагалі ми дякуємо нашому президенту і нашому прем’єр-міністру за те, що вони дозволили в такий складний час проводити спортивні змагання в Україні. Оскільки для нас, для спортсменів дуже важливо, щоб всередині країни ми відновили заняття руховою активністю.

Складно зараз. Багато людей зараз сидять і лише дивляться телевізор, що відбувається. Для нас важливо, щоб вони пішли і почали займатися спортом.

Наші збірні зараз виступають і на чемпіонатах світу, і на чемпіонатах Європи – підіймають наш стяг. В усіх країнах, де змагаються. І дуже добре, що ми відновлюємо чемпіонати всередині нашої країни.

За останні два роки, як ніколи відбувалася розбудова спортивної інфраструктури в Україні. Завдяки президенту і розумінню, що масовий спорт – це один з пріоритетних напрямків, особисто для мене, оскільки це здоров’я нації.

І вже в 2020-21 році розпочала працювати програма президента «Здорова Україна – Активні парки». І зараз практично у всіх регіонах, де не відбуваються активні бойові дії, ми розпочали наші спортивні активності.

Наразі від війни пошкоджений 101 об’єкт спортивної інфраструктури: 16 вже взагалі немає, в 85 – часткові пошкодження.

З приводу листа (в якому міністри 33 країн вимагають позбавити росію та білорусь членства у міжнародних спортивних федераціях і трансляцій спортивних подій – XSPORT), то хочу зазначити, що я особисто ініціював це звернення. Ми надіслали листа до всіх міністрів, попросили нашого англійського колегу, щоб він ініціював цю нараду серед міністрів Європи, ще з Америки долучилися до нашої наради.

Там я просив, рекомендував, у мене було прохання, щоб російських і білоруських спортсменів не було взагалі на змаганнях, щоб ця рекомендація, яку надав Міжнародний олімпійський комітет, вона продовжувалася, щоб не було жодних пом’якшень, щоб ми взагалі не бачили ворожих країн на змаганнях. І рада міністрів Європи мене підтримала. Вони теж висловлюють своє розуміння. Зараз взагалі не на часі їх повернення, навіть під нейтральним прапором. Щоб їх взагалі не було.

Оскільки є певні змагання, де вони повертаються під нейтральним прапором. Але це для нас неприйнятно. Ми працюємо над тим, щоб їхніх спортсменів не було на цих змаганнях.

Також я збирав нараду з президентами наших федерацій. Щоб не лише ми з Сергієм Бубкою працювали, нам потрібно, щоб президенти всіх українських федерацій працювали зі своїми міжнародними федераціями. Щоб вони писали листи, виступали на всіх форумах, показували фото і відео наших спортивних об’єктів. Щоб взагалі в такі складні часи для нашої країни ми не бачили спортсменів з росії та білорусі на змаганнях.

Змагання з дзюдо в Монголії ми бойкотували. Але для нас важливо, щоб ми були не єдиними, щоб наша федерація працювала з іншими країнами, щоб інші країни теж відмовлялися їхати на змагання (де братимуть участь росіяни і білоруси – XSPORT). Коли буде 10-15 країн, то ця міжнародна федерація змушена буде реагувати.

Я практично не знаю таких випадків, щоб всередині росії спортсмени виходили і казали, що не будуть виступати за їхню збірну, бо не підтримують війну, щоб вимагали зупинити те, що відбувається в Україні.

Проте я знаю про тих російських чи білоруських спортсменів, які до війни грали в Україні, які залишилися в Україні і зараз пишуть листи, мені телефонують президенти клубів і кажуть, що ці спортсмени готові прийняти українське громадянство, дуже хочуть відмовитися від російського громадянства, щоб стати українцями. Такі випадки є. Але це ті, хто вже жив в Україні. А от російських спортсменів з росії, які виступають проти війни, я не знаю.

Також я хочу подякувати всім нашим тренерам і спортсменам, котрі роблять все, щоб ми перемагали на змаганнях. У нас свій спортивний фронт. Я бачу як вони виступають, скільки вони сил вкладають, як їм важко виступати, оскільки хтось вже втратив домівку, хтось – друзів і родичі. Але вони перемагають. Тому дякую спортивній спільноті, що вони на спортивному фронті боронять батьківщину».