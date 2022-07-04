До ВРУ внесли законопроєкт про дозвіл спортсменам покидати Україну в разі наявності контракту за кордоном

Також зберігається право виїжджати для участі на міжнародних змаганнях і НТЗ

Фото: Вадим Чуприна

До Верховної Ради України внесли законопроєкт про внесення змін до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».



Згідно з альтернативним законопроектом, під час дії воєнного стану за кордон матимуть право виїжджати чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають чинні спортивні контракти в інших країнах або офіційне підтвердження щодо наміру юридичних осіб інших країн працевлаштувати їх по прибуттю.

Також право на виїзд зберігається за чоловіками призовного вікі для участі у міжнародних змаганнях, які проводяться визнаними в Україні міжнародними федераціями або державними структурами чи юридичними особами інших країн (за погодженням з державними структурами, або з міжнародними/національними федераціями з відповідних видів спорту); для участі у навчально-тренувальних зборах, продовження тренувального процесу команд і окремих учнів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших державних/комунальних закладів фізичної культури і спорту – на запрошення представників інших країн.

Нагадаємо, що МОК потроїв фонд підтримки України.