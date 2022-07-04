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МОК потроїв фонд підтримки України

Ці кошти допомагають трьом тисячам атлетів
Olympics
11:35
МОК потроїв фонд підтримки України
Фото: president.gov.ua

Голова МОК Томас Бах приїхав у Київ задля візиту Президента України Володимира Зеленського.

На зустрічі функціонер заявив, що комітет не стане знімати санкції по відношенню до представників росії та білорусі, а також допомагатиме з відбудовою спортивної інфраструктури України.

Відзначимо, що МОК потроїв фонд підтримки, створений з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і нині він становить 7,5 млн дол. За словами Баха, це дає змогу підтримати понад 3 тисячі членів олімпійського руху, олімпійських атлетів в Україні або тих, хто перебуває за кордоном.

Зеленський нагадав про намір країни прийняти Олімпійські ігри.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Томас Бах МОК Володимир Зеленський

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