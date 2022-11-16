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Гутцайт: «Баху та Інфантіно потрібно приїхати до нас в Україну, і побачити, як росіяни вбивають наших людей»

Україна не приймає заяв глав МОК і FIFA
Olympics
17 листопада 00:58
Гутцайт: «Баху та Інфантіно потрібно приїхати до нас в Україну, і побачити, як росіяни вбивають наших людей»
Вадим Гутцайт / фото - Главком

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в Facebook прокоментував заяви глав МОК Томаса Баха та FIFA Джанні Інфантіно на саміті G20.

Раніше обидва функціонери виступили за допуск росіян до міжнародних турнірів.

«Ми реагуємо з першого дня війни, і ви це знаєте. Понад 8 місяців ми не бачили росіян та білорусів на міжнародних змаганнях. І зараз буде відбуватись конгрес Міжнародної федерації фехтування, там будемо виступати.

Європейська федерація фехтування вже написала листа від виконкому, що це неприйнятно, що росіяни та білоруси будуть допущені під нейтральним прапором. Ми будемо боротися, поки не переможемо у цій війні.

Для нас це неприйнятно, ми не приймаємо це. Разом з міністром закордонних справ, президентами федерацій, ми будемо боротися, поки росіяни не підуть з нашої землі, будемо боротись, щоб росіян і білорусів не було на міжнародних змаганнях.

Нам не цікаво, що говорять, у нас є тільки одне - щоб росіян і білорусів не було на міжнародних змаганнях. Ми будемо все робити, щоб це відсторонення було продовжено, доки вони не підуть з нашої землі, і доки ми не переможемо в цій війні.

Напевне, люди на собі не відчувають, що відбувається у нас в країні. Їм потрібно приїхати до нас в Україну, в Київ чи в інші регіони, і побачити, як ми без світла і тепла в деяких регіонах, як летять сотні ракет на наших людей, як вони вбивають наших людей.

Побути поруч з нами, і тоді вони зрозуміють, що давати такі поради не потрібно нам. Нам потрібна допомога по відстороненню російських та білоруських спортсменів. Скільки часу ми будемо жити, стільки й будемо працювати, щоб ми не бачили росіян і білорусів. І нам байдуже, хто що каже, для нас важливо робити нашу справу».

Нагадаємо, раніше нардеп Жан Беленюк звинуватив Гутцайта у відсутності реакції на слова Баха.

Карен Агабекян
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Теги

Вадим Гутцайт Томас Бах Джанні Інфантіно

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