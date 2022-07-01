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Гутцайт: «На Всесвітніх іграх Україна буде представлена в більшості видів спорту. Ми отримали 102 ліцензії»

Міністр молоді та спорту – про майбутній спортивний форум в американському Бірмінгемі
Olympics
17:54
Гутцайт: «На Всесвітніх іграх Україна буде представлена в більшості видів спорту. Ми отримали 102 ліцензії»
Вадим Гутцайт / Фото - Facebook
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці в Facebook поділився очікуваннями від майбутніх XXI Всесвітніх ігор, на яких у великому складі виступить і українська команда.

«До XI Всесвітніх ігор готові! Топові міжнародні комплексні змагання з різних видів спорту буде приймати в цьому році Бірмінгем ( США ).
7 - 17 липня тут змагатимуться і перемагати 4500 спортсменів з понад 100 країн світу. Нагадую, що росії і білоруси немає в цьому переліку – їх спортсменів не допустили до Ігор з - за війни проти України».


«Наша країна вперше буде представлена в більшості видів спорту, включених в програму Ігор: отримали 102 ліцензії з 19 видів спорту. Україна буде представляти найбільшу кількість учасників за всю історію турніру».


«Провели серію семінарів по спортивній медицині і антидопінгового законодавства. Організували 45 навчально-тренувальних зборів, в тому числі в Польщі, Італії, Франції, Німеччини, Чехії, США та інших країнах. Велике спасибі колегам, міжнародним федераціям, всьому спортивному руху за теплий прийом і створення всіх умов для підготовки наших спортсменів».


«У перший змагальний день, 8 липня, українці виступатимуть в трьох видах спорту – карате, пауерліфтингу і підводному спорті. З нетерпінням чекаю старту. Упевнений у високих результатах наших хлопців. Будемо вболівати за найсильніших, будемо вболівати за наших!».


Відзначимо, що Всесвітні ігри проводять раз на чотири роки. Минулий форум відбувся в польському Вроцлаві.

Напередодні Асоціація національних олімпійських комітетів (АНОК) і Олімпійський комітет Індонезії оголосили, що з 5 по 12 серпня 2023 року в Балі (Індонезія) пройдуть Другі Всесвітні пляжні ігри.

Раніше Гутцайт виступив за повне відсторонення представників країн-агресорів від цивілізованого світу.

Володимир Кириченко
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Вадим Гутцайт Всесвітні ігри

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