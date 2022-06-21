Гутцайт виступив проти допуску росіян і білорусів до змагань в статусі нейтральних атлетів

Зізнався, що європейські колеги підтримали їх з Сергієм Бубкою позицію

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у себе в Facebook заявив, що вони з президентом НОК України Сергієм Бубкою наполягають на тому, щоб росіяни і білоруси не могли виступати на змаганнях навіть в якості нейтральних атлетів:

«Разом із президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою провели зустріч з президентом Європейських олімпійських комітетів Спіросом Капралосом та президентом Асоціації федерацій літніх олімпійських видів спорту Франческо Річчі Бітті. Обговорили бойкот російських і білоруських спортсменів. Деякі міжнародні федерації та організатори спортивних заходів дозволяють російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях в якості «нейтральних». Вкотре акцентував жорстку позицію Мінмолодьспорту. З огляду на масштаб злочинів і позицію спортсменів з рф та рб, які або мовчать, або відкрито підтримують війну проти України, санкції є цілком справедливою відповіддю цивілізованого світу на агресію. Необхідна повна консолідація зусиль міжнародної спортивної спільноти стосовно недопуску російських і білоруських спортсменів до всіх міжнародних змагань, у тому числі під нейтральним прапором. Європейські колеги підтримали нашу позицію».

Раніше Гутцайт заявив, що українські спортсмени будуть бойкотувати змагання, на які допускають росіян і білорусів.