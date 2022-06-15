Гутцайт: «Міністерство молоді та спорту спільно з міжнародним спортивним співтовариством заощадили Україні понад 500 млн грн»
Гутцайт: «Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників росії і білорусі»
Війна вже забрала життя понад 70 українських спортсменів та тренерів
08:55
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцай у Facebook написав, що у разі допуску спортсменів з росії та білорусі до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання.
«Це неприпустимо! Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують. У разі допуску спортсменів рф та рб до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала росія проти України».
US Open допустить російських і білоруських гравців під нейтральним прапором.