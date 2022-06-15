Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
14 клинків. Художній фільм
11:00
THE FOOTBALL REVIEW

Гутцайт: «Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників росії і білорусі»

Війна вже забрала життя понад 70 українських спортсменів та тренерів
Інші
08:55
Гутцайт: «Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників росії і білорусі»

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцай у Facebook написав, що у разі допуску спортсменів з росії та білорусі до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання.

«Це неприпустимо! Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують. У разі допуску спортсменів рф та рб до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала росія проти України».

US Open допустить російських і білоруських гравців під нейтральним прапором.

Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Вадим Гутцайт

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Гутцайт: «Міністерство молоді та спорту спільно з міжнародним спортивним співтовариством заощадили Україні понад 500 млн грн»
Гутцайт: «Міністерство молоді та спорту спільно з міжнародним спортивним співтовариством заощадили Україні понад 500 млн грн»
Olympics
14 червня 13:31
Гутцайт: «Закликаю лідерів країн-партнерів зробити історичний крок і надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС»
Гутцайт: «Закликаю лідерів країн-партнерів зробити історичний крок і надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС»
Olympics
08 червня 12:28
Гутцайт: «З початку повномасштабного вторгнення росії українські спортсмени завоювали 619 медалей»
Гутцайт: «З початку повномасштабного вторгнення росії українські спортсмени завоювали 619 медалей»
Olympics
03 червня 15:23
«Наша мета – повна ізоляція росіян та білорусів». Гутцайт розповів, скільки санкцій вже введено в спорті проти країн-агресорів
«Наша мета – повна ізоляція росіян та білорусів». Гутцайт розповів, скільки санкцій вже введено в спорті проти країн-агресорів
Olympics
31 травня 17:57
1
Гутцайт: «російські війська вже завдали спортивній інфраструктурі України збиток в 110 млн доларів»
Інтерв'ю Гутцайт: «російські війська вже завдали спортивній інфраструктурі України збиток в 110 млн доларів»
Olympics
28 травня 13:57
Федерація боксу України відповіла Гутцайту та ЗМІ на звинувачення в бік Продивуса
Федерація боксу України відповіла Гутцайту та ЗМІ на звинувачення в бік Продивуса
Бокс Аматорський бокс
23 травня 22:15
2

Новини: Інші

Гутцайт: «Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників росії і білорусі»
Гутцайт: «Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників росії і білорусі»
08:55
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
Тема дня
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
10 червня 23:18
Можливість виграти лімітований NFT-кросівок від STEPN: Run Ukraine, Binance і sportbank запускають крипто-освітній проект
Можливість виграти лімітований NFT-кросівок від STEPN: Run Ukraine, Binance і sportbank запускають крипто-освітній проект Новини партнера
10 червня 17:21
«Не пробачимо, виродки». Орки вщент знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку
«Не пробачимо, виродки». Орки вщент знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку
10 червня 09:45
Богдана Голуб: «Мотивацією для перемоги на чемпіонаті Європи були воїни, які захищають нашу Україну»
Ексклюзив
Богдана Голуб: «Мотивацією для перемоги на чемпіонаті Європи були воїни, які захищають нашу Україну»
10 червня 09:09
Був тренером з вільної боротьби, а став ганд*ном: як мер Куп'янська продався рашистам
Ексклюзив
Був тренером з вільної боротьби, а став ганд*ном: як мер Куп'янська продався рашистам
09 червня 18:38
Джон Сіна приїхав до підлітка з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя
Джон Сіна приїхав до підлітка з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя
08 червня 20:55
Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна
Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна
07 червня 09:17
Давиденко: «Ця медаль для України, для наших вільних людей, для наших воїнів»
Давиденко: «Ця медаль для України, для наших вільних людей, для наших воїнів»
06 червня 14:39
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини