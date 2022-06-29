Куратор проекту «Спортсмени для України»: «Тільки одне ім'я Бубки допомагає збільшити кількість донатів»

Куратор проекту «Спортсмени для України» Маркус Кехт розповів про роботу міжнародної ініціативи, розпочатої олімпійським чемпіоном-1992 Йенсом Штайнігеном на початку березня.

Членом Асоціації «Спортсмени для України», до речі, може стати кожен, не лише професіональний атлет. Будь-хто, кому не байдужа Україна, хто не може дивитись на звірства, які відбуваються у вас, може долучитись до допомоги.

Ми всі вважаємо, що путіна потрібно якомога швидше зупинити та допомогти українському народу захистити свої домівки.

Для Асоціації українських спортсменів мати почесним амбасадором Сергія Бубку – дуже важливо. Адже лише одне його ім’я допомагає нашій організації збільшити кількість донатів на користь України.

За рахунок цих грошей ми купуємо медикаменти, дитяче харчування, їжу та багато чого іншого, чого зараз так потребує ваша держава».