Гутцайт: «Держава робить все, щоб наші спортсмени могли брати участь в міжнародних змаганнях»
Мільйони доларів. Гутцайт назвав суму збитків після обстрілів спортивної інфраструктури в Чернігові
Цьому місту сильно дісталося від ворожих артобстрілів
14:32
Фото: Facebook
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт оцінив суму збитків, завданої спортивній інфраструктурі Чернігова рашистськими обстрілами:
Там же 4 спортивні об’єкти пошкоджені – два спортивні комплекси «Динамо», одна водна спортивна база, теж динамівська і чернігівський стадіон (імені Гагаріна, де грала домашні матчі «Десна» – XSPORT). Ще там біатлонна наша база.
На сьогоднішній день ми підрахували десь на 17 мільйонів доларів збитків.
Стала відома сума, яка буде виділена на відновлення інфраструктури культури та спорту України.
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