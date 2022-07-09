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Мільйони доларів. Гутцайт назвав суму збитків після обстрілів спортивної інфраструктури в Чернігові

Цьому місту сильно дісталося від ворожих артобстрілів
Olympics
14:32
Мільйони доларів. Гутцайт назвав суму збитків після обстрілів спортивної інфраструктури в Чернігові
Фото: Facebook

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт оцінив суму збитків, завданої спортивній інфраструктурі Чернігова рашистськими обстрілами:

Там же 4 спортивні об’єкти пошкоджені – два спортивні комплекси «Динамо», одна водна спортивна база, теж динамівська і чернігівський стадіон (імені Гагаріна, де грала домашні матчі «Десна» – XSPORT). Ще там біатлонна наша база.

На сьогоднішній день ми підрахували десь на 17 мільйонів доларів збитків.

Стала відома сума, яка буде виділена на відновлення інфраструктури культури та спорту України.

Олег Шумейко-молодший
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Вадим Гутцайт війна

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