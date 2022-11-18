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НОК без двох Андрїїв. Павелко слідом за Шевченком призупинив своє членство

За словами президента УАФ, тим, хто входив у партію «опзж» не місце в організації
Olympics
18 листопада 17:57
НОК без двох Андрїїв. Павелко слідом за Шевченком призупинив своє членство
Павелко та Шевченко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко у своєму Facebook заявив про призупинку членства у НОК після оприлюднення його складу.

Підсумки вчорашньої ХХХVIІ Генеральної асамблеї НОК України викликали величезний резонанс у суспільстві. Що абсолютно закономірно, зважаючи на обрання до складу членів НОК представників забороненої в Україні партії «опзж».

В той час, як увесь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях всіх рівнів, до складу українського олімпійського комітету включають осіб від проросійських політичних угруповань. Я особисто голосував проти відповідних рішень.

А тому, як учасник Асамблеї та представник команди НОК, призупиняю своє членство у Комітеті до того часу, поки ситуацію не буде виправлено. Тисячі наших воїнів не для того жертвують своїми життями, щоб скандальні друзі росії продовжували тут лобіювати свої та нашого ворога інтереси.

Раніше від посади віце-президента НОК відмовився Андрій Шевченко.

Сергій Стаднюк
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Теги

Андрій Павелко Андрій Шевченко НОК (України)

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