НОК без двох Андрїїв. Павелко слідом за Шевченком призупинив своє членство

Павелко та Шевченко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко у своєму Facebook заявив про призупинку членства у НОК після оприлюднення його складу.

В той час, як увесь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях всіх рівнів, до складу українського олімпійського комітету включають осіб від проросійських політичних угруповань. Я особисто голосував проти відповідних рішень.

А тому, як учасник Асамблеї та представник команди НОК, призупиняю своє членство у Комітеті до того часу, поки ситуацію не буде виправлено. Тисячі наших воїнів не для того жертвують своїми життями, щоб скандальні друзі росії продовжували тут лобіювати свої та нашого ворога інтереси.