Війна не шкодує спорт. Фото українських атлетів на зруйнованих аренах – вони вимагають відсторонення росіян

Представники країни-агресора не мають права виступати на змаганнях

За час війни вже пошкоджені сотні спортивних об’єктів України. Але спортсмени не лише продовжують тренуватись в умовах війни, а й тримають інформаційний фронт.

«Нам боляче дивитись на зруйновані спортивні зали, стадіони та наші будинки. Закликаємо весь світ підтримати бойкот виступів російських спортсменів та команд у будь-якому статусі на будь-яких змаганнях доти, доки в Україні триває війна. Ми звертаємось до всіх спортсменів, всіх країн – підтримайте наші вимоги, донесіть масштаби трагедії до президентів своїх спортивних федерацій. Нам просто зараз потрібна ваша допомога, боротися за свою свободу, життя та мир».

Харків

Школа №134. Зруйнована на самому початку війни. Замість дзвінків на перерви тут лунає сирена, яка попереджає місцевих мешканців про загрозу авіаудару. Дивом уцілів баскетбольний майданчик, що знаходиться за школою. На ній зараз можуть тренуватися діти, які залишилися та мешкають у Харкові.

Останніми роками на цьому стадіоні проводилися ігри регбійної ліги України, а також легкоатлетичні тренування для спортсменів. У березні місяці на стадіон було скинуто кілька авіабомб, що частково зруйнували трибуни та покриття легкоатлетичних доріжок.

Легкоатлети продовжують бігові тренування на непошкодженому покритті, пробігаючи місце авіаудару.

Біля басейну пробитий дах, снаряд пройшов крізь жіночу роздягальню та розбив скляний фасад приміщення, де знаходиться басейн.

Ігор Червінський - український плавець, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу з плавання, учасник чотирьох Олімпійських ігор стоїть посеред непрацюючого басейну. Ігор Червінський - український плавець, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу з плавання, учасник чотирьох Олімпійських ігор стоїть посеред непрацюючого басейну.

5 березня 2022 року авіація російських військ здійснила бомбардування спортивного клубу «Уніфехт» ХНУ ім. В. Н. Каразіна, у Харкові. Як кажуть самі спортсмени, літак із бомбами летів дуже низько і не міг не розуміти, що підриває навчальний заклад та житлові будинки, а не військовий об'єкт.

Одна з бомб прошила всі поверхи фехтувального корпусу, залишивши цей вид спорту у країні без головного центру для тренувань.

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Центр юнацького баскетболу і гімнастики випробував на собі всі жахи війни, коли ракети бомбардували телевежу поруч із залом. Вибиті вікна, викручений паркет і стеля, що обвалилася місцями.

Одна із ракет у березні потрапила до житлового будинку в оболонському районі Києва. Дивно, але футбольне поле біля будинку залишилося недоторканим і на ньому навіть зараз тренуються та проводять ігри дитячі футбольні команди.

Зал розташований на проспекті ім. Валерія Лобановського був обстріляний у лютому та отримав значні пошкодження, з яких на сьогодні вдалося частково відновити лише дах. Тут тренуються бодібілдери та фітнес-бікіні збірної України IFBB, зараз вони тренуються до міжнародних змагань «Арнольд Класік Європа». Спортсмени ФББУ кажуть, що бойкотують усі турніри, в яких будуть допущені представники Росії та Білорусі.

Виставка російської техніки, що згоріла, на Михайлівській площі.

Нові тенісні корти мали після 24 лютого приймати дитячий турнір, але зазнавали обстрілів і бомбардування протягом місяця. Натяжний купол критої частини кортів був зруйнований вщент а на інших майданчиках залишилися здерті і обгорілі сліди від покриття і ями від бомб.

Усі фото були зроблені у Києві, Харкові та місті Ірпінь в червні 2022 року.

Автор – Микола Синельников, facebook.com/nikolay.synelnykov