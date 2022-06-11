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Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань

Деякі міжнародні федерації намагаються зняти санкції зі спортсменів з країн-агресорів
Olympics
16:44
Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань
Сергій Бубка/GettyImages

Після інформації про допуск Міжнародною федерацією дзюдо команд росії та білорусі до змагань в монгольському Улан-Баторі, хоч і під нейтральним прапором, президент НОК України Сергій Бубка заявив про незмінність прийнятому раніше курсу на відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань:

«Національний олімпійський комітет України повністю підтримує позицію Міжнародного олімпійського комітету, яку було оголошено у лютому, з того часу нічого не змінилося.

Виконавчий комітет МОК задля захисту єдності міжнародних спортивних змагань рекомендував їхнім організаторам та міжнародним спортивним федераціям не запрошувати до участі спортсменів та офіційних осіб з росії та білорусі.

Цю позицію раніше цього тижня повністю підтримала Асоціація літніх олімпійських видів спорту.

НОК України вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися вищезгаданих рекомендацій».

Джерело: НОК України
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Сергій Бубка НОК (України)

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