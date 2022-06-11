«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК
Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань
Деякі міжнародні федерації намагаються зняти санкції зі спортсменів з країн-агресорів
16:44
Сергій Бубка/GettyImages
Після інформації про допуск Міжнародною федерацією дзюдо команд росії та білорусі до змагань в монгольському Улан-Баторі, хоч і під нейтральним прапором, президент НОК України Сергій Бубка заявив про незмінність прийнятому раніше курсу на відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань:
«Національний олімпійський комітет України повністю підтримує позицію Міжнародного олімпійського комітету, яку було оголошено у лютому, з того часу нічого не змінилося.
Виконавчий комітет МОК задля захисту єдності міжнародних спортивних змагань рекомендував їхнім організаторам та міжнародним спортивним федераціям не запрошувати до участі спортсменів та офіційних осіб з росії та білорусі.
Цю позицію раніше цього тижня повністю підтримала Асоціація літніх олімпійських видів спорту.
НОК України вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися вищезгаданих рекомендацій».