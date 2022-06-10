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Міжнародна федерація допустила росіян до змагань. Українці займають жорстку позицію

Хочете йти на поступки окупантам – це зрада цивілізованого світу
Дзюдо
22:50
Міжнародна федерація допустила росіян до змагань. Українці займають жорстку позицію

Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк і шестиразовий призер чемпіонатів світу Георгій Зантарая в своєму Facebook поділилися жахаючою новиною.

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила командам росії і білорусі виступати на змагання Grand Slam в Улан-Баторі, Монголія. Так, під нейтральним прапором, але дозволила. І новина про це вийшла з цинічним заголовком: «Дзюдо – це спорт для миру, єдністі і дружби».

Кошляк написав, що в разі, якщо це рішення остаточне, Україна відмовляється виступати на всіх змаганнях під егідою IJF – і в Монголії, і в подальших.

В свою чергу, Зантарая заявив, що відмовиться від усіх нагород IJF, зокрема і звання чемпіона світу.

Допис Кошляка:

Допис Зантараї:

Тим часом український тренер і суддя IJF Віталій Сулима розповів про жахи війни, які змушений був пережити через російське вторгнення.

Сергій Лук'яненко
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Георгій Зантарая Михайло Кошляк

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