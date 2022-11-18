Шевченко покинув посаду в НОК за день після призначення та пояснив причину такого рішення

Екс-тренер збірної України з футболу незадоволений складом учасників

Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко покинув посаду віце-президента НОК за день після призначення. Функціонер у своєму Facebook пояснив таке рішення.

У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх.

Зазначимо, що серед інших до складу членів НОК потрапили Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич. Раніше вони входили до складу нині забороненої в Україні партії «опзж».

Шевченка було призначено на посаду віце-президента НОК 17 листопада.