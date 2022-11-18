Українська Ліга чемпіонів. Григорій Суркіс запропонував незвичну схему проведення чемпіонату
Шуфріч і Суркіс залишать НОК України
З відповідними заявами вони звернулися до Вадима Гутцайта
18 листопада 18:38
Вони вже звернулися з відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта.
Григорій Суркіс та Нестор Шуфріч покинути склад НОК України.— НОК України ( @ OlympicUA ) November 18, 2022
Воні вже звірялися из відевідними заявками до Президента НОК Вадима Гутцайта.#НОК #Україна #Український Спорт #Ukraine #UkrainianSport pic.twitter.com/pSJOvI1b1M
Раніше Андрій Шевченко і Андрій Павелко повідомили, що припиняють членство в НОК.
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