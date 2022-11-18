Зозуля: «На виборах НОК на нас вилили відро з кров'ю та кістками загиблих»

Роман Зозуля / Фото - Facebook

Колишній нападник збірної України з футболу Роман Зозуля відреагував у своєму Facebook на оприлюднений склад членів НОК. До нього, серед інших, увійшли екс-нардепи від «опзж» Нестор Шуфрич і Григорій Суркіс.

Скільки ще разів його треба вишвирнути на смітник, щоб він вже звідти точно не виліз?! Скільки разів його треба облити зеленкою, щоб мітка зрадника за ним закріпилась на все життя?! Чи мало того, що він кум кума путіна?! Може одразу йому звання героя вручимо?!

Усвідомлюючи, що в політику цим вошам дорога закрита, вони намагаються пролізти у спорт. Як в старому анекдоті - ти його у двері випихаєш, а він у вікно лізе. Але тут не смішно. Не смішно було після Революції Гідності, коли ми ховали Небесну сотню. Не смішно було після анексії Криму та окупації Донбасу у 2014-му, коли ці почвари знову пролізли в Раду. Сьогодні не просто не смішно, а боляче. Ніби на нас вилили відро з кров’ю та кістками загиблих і посміялися з того.

Десятки професійних спортсменів загинули на війни за останні 8 місяців. За що? За те, щоб прибічники цієї війни сьогодні сиділи у НОК?! Єдине засідання, яке мають відвідувати ці потвори - це судове!

А якщо новообраний президент НОК не може сформувати команду без прибічників «руського міра», то може і йому не місце на цій посаді?! А вам, шановні новообрані члени, не соромно? Нічого не «йокає», коли сидите поряд з такими проросійськими щурами?