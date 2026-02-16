Олег Гончар

Мексиканці Сара Шлепер та Лассе Гаксіола стали першим в історії дуетом матері й сина, який виступив на одних зимових Олімпійських іграх.

Для 46-річної Шлепер Ігри-2026 стали сьомими у кар’єрі. Вона також увійшла в історію як найвіковіша гірськолижниця, яка коли-небудь стартувала на Олімпіаді. У супергіганті спортсменка посіла 27-ме місце, а у гігантському слаломі не змогла фінішувати після помилки на дистанції.

18-річний Гаксіола дебютував на Олімпіаді 14 лютого. У кваліфікації гігантського слалому він показав 53-й результат. Попри відсутність високих місць, виступ став знаковим для родини та збірної Мексики, адже вперше в історії зимових Ігор мати й син одночасно представляли свою країну в гірськолижному спорті.