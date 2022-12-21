Олімпійський чемпіон-2022 оголосив про завершення кар'єри

Олімпійський чемпіон-2022 з гірськолижного спорту швейцарець Беат Фойц в соцмережах оголосив про завершення кар'єри.



Я сподіваюся проводити більше часу з сім'єю і чекаю нові виклики в своєму житті. У той же час я дуже вдячний, що міг так довго втілювати свою пристрасть і пережити стільки емоційних моментів.

Після 16 років на Кубках світу я завершу кар'єру гірськолижника 21 січня 2023 року. Радію, що зможу ще раз насолодитися своїми улюбленими гонками в Венгені та Кіцбюелі».