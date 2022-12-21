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Олімпійський чемпіон-2022 оголосив про завершення кар'єри

Фойц вирішив покинути гірськолижний спорт
Гірські лижі
22 грудня 00:57
Олімпійський чемпіон-2022 оголосив про завершення кар'єри

Олімпійський чемпіон-2022 з гірськолижного спорту швейцарець Беат Фойц в соцмережах оголосив про завершення кар'єри.

«Випробування власних обмежень і ризиків були моєю пристрастю в гірськолижному спорті. Моє чуття часто було ключем до успіху. Тепер воно говорить мені: я досяг межі своїх можливостей.

Я сподіваюся проводити більше часу з сім'єю і чекаю нові виклики в своєму житті. У той же час я дуже вдячний, що міг так довго втілювати свою пристрасть і пережити стільки емоційних моментів.

Після 16 років на Кубках світу я завершу кар'єру гірськолижника 21 січня 2023 року. Радію, що зможу ще раз насолодитися своїми улюбленими гонками в Венгені та Кіцбюелі».


Нагадаємо, в Пекіні-2022, в гонці, де переміг Фойц, виступав українець Іван Ковбаснюк.

Карен Агабекян
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