Колишній гравець Національної футбольної ліги (НФЛ) Кевін Джонсон був знайдений мертвим у таборі для бездомних в одному з районів Лос-Анджелеса, повідомляє RMC Sport.

За даними судмедексперта, тіло 55-річного Джонсона виявили в районі Віллоубрук, де він проживав останнім часом. Причиною смерті стали черепно-мозкова травма та ножові поранення. Поліція округу Лос-Анджелес кваліфікувала подію як убивство та розпочала розслідування. Слідство підтвердило, що колишній спортсмен перебував у цьому таборі в момент загибелі.

За словами знайомих, упродовж останніх років Джонсон мав серйозні проблеми зі здоров’ям, через що опинився без постійного житла. Обставини злочину та можливі підозрювані наразі не розголошуються.

Кевін Джонсон був обраний у четвертому раунді драфту НФЛ 1993 року клубом Нью-Інгленд Петріотс. Основну частину кар’єри він провів у складі Філадельфія Іглз, а також виступав за Лас-Вегас Рейдерс.