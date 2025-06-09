Українські армрестлери стали третіми на ЧЄ-2025

Олег Гончар

Українська збірна з армреслінгу посіла третє місце в загальнокомандному заліку на чемпіонаті Європи-2025, що завершився в Клуж-Напоці, Румунія.

Доросла команда виборола 9 медалей — одне золото, одне срібло, сім бронзових.

Золото здобула Руслана Симоненко (ліва рука, до 65 кг). Срібло – у Ліни Деменко (права рука, до 70 кг). Бронзу завоювали: Андрій Дендеберя (ліва рука, до 90 кг), Ліна Деменко (ліва рука), Олег Жох (ліва рука, до 80 кг), Артем Попов (ліва рука, до 75 кг), Олег Михайленко (ліва рука, до 100 кг), Руслана Симоненко (права рука), Лілія Занько (права рука, до 80 кг).

Молодь та юніори України здобули 56 медалей (13 золотих, 15 срібних, 28 бронзових) у категоріях U15, U18, U23, забезпечивши третє місце в загальному заліку.