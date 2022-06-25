Дарина Мошинська у віці 14 років стала наймолодшою української призерка ЧС з водних видів спорту

Українка завоювала дві золоті нагороди на чемпіонаті світу в Будапешті

Українка Дар'я Мошинська в складі збірної України з артистичного плавання завоювала дві золоті нагороди на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина).

Українка разом зі збірною перемогла в довільних комбінаціях і хайлайте.

Дарина Мошинська у віці 14 років стала наймолодшою української призеркою чемпіонату світу з водних видів спорту.

Раніше цей рекорд належав плавчиха Яні Клочкової, Яка в 1998 році у віці 15 років виграла срібло на дистанції 400 м комплексом.

Нагадаємо, що на цьому чемпіонаті світу українські синхроністки отримали 7 нагород – 2 золоті медалі та 5 срібних.