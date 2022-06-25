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Дарина Мошинська у віці 14 років стала наймолодшою української призерка ЧС з водних видів спорту

Українка завоювала дві золоті нагороди на чемпіонаті світу в Будапешті
Артистичне плавання
18:45
Дарина Мошинська у віці 14 років стала наймолодшою української призерка ЧС з водних видів спорту

Українка Дар'я Мошинська в складі збірної України з артистичного плавання завоювала дві золоті нагороди на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина).

Українка разом зі збірною перемогла в довільних комбінаціях і хайлайте.

Дарина Мошинська у віці 14 років стала наймолодшою української призеркою чемпіонату світу з водних видів спорту.

Раніше цей рекорд належав плавчиха Яні Клочкової, Яка в 1998 році у віці 15 років виграла срібло на дистанції 400 м комплексом.

Нагадаємо, що на цьому чемпіонаті світу українські синхроністки отримали 7 нагород – 2 золоті медалі та 5 срібних. 

Рене Тер Велде
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Новини: Артистичне плавання

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