«Вважаю цей рік вкрай успішним». Березня Федина - про першу в історії України бронзової медалі ОІ
Федіна показала другий результат в кваліфікації сольної технічної програми на ЧС-2022
Українська синхроністка успішно стартувала на форумі в Будапешті
15:48
Марта Федіна / Фото - FacebookТитулованная українська синхроністка Марта Федіна стала другою в кваліфікаційному раунді сольної технічної програми на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який стартував в Будапешті (Угорщина).
Федина отримала 90.9382 бала за свій виступ.
Першою стала японка Юкіко Інуї, топ-3 замкнула представниця Греції Євангелія Платаніоті.
ЧС-2022 з водних видів спорту. Артистичне плавання. Соло. Технічна програма. Кваліфікація
1. Юкіко Інуї (Японія) – 91.9189
2. Березня Федіна (Україна) – 90.9382
3. Євангеліє Платаніоті (Греція) – 88.6163
Склад збірної України з артистичного плавання на ЧС-2022 з водних видів спорту.
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