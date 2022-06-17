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Федіна показала другий результат в кваліфікації сольної технічної програми на ЧС-2022

Українська синхроністка успішно стартувала на форумі в Будапешті
Артистичне плавання
15:48
Федіна показала другий результат в кваліфікації сольної технічної програми на ЧС-2022
Марта Федіна / Фото - Facebook
Титулованная українська синхроністка Марта Федіна стала другою в кваліфікаційному раунді сольної технічної програми на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який стартував в Будапешті (Угорщина).

Федина отримала 90.9382 бала за свій виступ.

Першою стала японка Юкіко Інуї, топ-3 замкнула представниця Греції Євангелія Платаніоті.
ЧС-2022 з водних видів спорту. Артистичне плавання. Соло. Технічна програма. Кваліфікація

1. Юкіко Інуї (Японія) – 91.9189

2. Березня Федіна (Україна) – 90.9382

3. Євангеліє Платаніоті (Греція) – 88.6163
Склад збірної України з артистичного плавання на ЧС-2022 з водних видів спорту.
Володимир Кириченко
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Березня Федина збірна України (синхронне плавання)

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