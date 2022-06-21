Збірна України завоювала чотири золота на чемпіонаті Італії з артистичного плавання
Марина Алексіїва: «Ми відчуваємо підтримку інших країн та їх спортсменів. Ми віримо в перемогу України»
Титулована синхроністка – про війну в рідній країні
21:55
Марина Алексіїва / Фото - Instagrama:2:{s:4:"TEXT";s:5782:"Бронзовий призер Ігор в Токіо-2020 з артистичному плавання Марина Алексіїва на своєму акаунті в Instagram висловилася про війну в Україні, зазначивши підтримку іноземних спортсменів.
«Нас все питають - яка наша головна мета? Природно, це золота медаль, як у кожного спортсмена. Але теж вся наша країна бореться за свободу і незалежність. Ми робимо це на спортивному фронті».
«Ми відчуваємо підтримку інших країн і їх спортсменів. Зараз це нам дуже допомагає, ми дуже вдячні. Тому наша найбільша мрія - закінчення війни. Ми віримо в перемогу України. Слава Україні і ВСУ».
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