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Марина Алексіїва: «Ми відчуваємо підтримку інших країн та їх спортсменів. Ми віримо в перемогу України»

Титулована синхроністка – про війну в рідній країні
Артистичне плавання
21:55
Марина Алексіїва: «Ми відчуваємо підтримку інших країн та їх спортсменів. Ми віримо в перемогу України»
Марина Алексіїва / Фото - Instagram
a:2:{s:4:"TEXT";s:5782:"Бронзовий призер Ігор в Токіо-2020 з артистичному плавання Марина Алексіїва на своєму акаунті в Instagram висловилася про війну в Україні, зазначивши підтримку іноземних спортсменів.

«Нас все питають - яка наша головна мета? Природно, це золота медаль, як у кожного спортсмена. Але теж вся наша країна бореться за свободу і незалежність. Ми робимо це на спортивному фронті».


«Ми відчуваємо підтримку інших країн і їх спортсменів. Зараз це нам дуже допомагає, ми дуже вдячні. Тому наша найбільша мрія - закінчення війни. Ми віримо в перемогу України. Слава Україні і ВСУ».


Володимир Кириченко
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Теги

збірна України (синхронне плавання)

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