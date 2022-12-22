Збірна України з артистичного плавання визначилася зі складом на чемпіонат Європи
МОК дозволив чоловікам брати участь в групових вправах на Олімпійських іграх-2024
Однак є одна умова
22 грудня 19:49
Артистичне плавання / Фото - CNNПрезидент Міжнародної федерації плавання (FINA) Хусейн Аль-Мусалла повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив чоловікам брати участь в групових вправах з артистичного плавання на Олімпіаді в Парижі в 2024 році. Цитує Аль-Мусаллама офіційний сайт FINA.
«Ця подія знаменує віху в історії плавання. Еволюція нашого виду спорту в напрямку інклюзивності йде швидкими темпами, і рішення МОК і World Aquatics допоможе нам стати прикладом для всього олімпійського руху. Ми готові голосніше, ніж будь-коли, поділитися з усім світом олімпійським девізом: «Швидше, вище, сильніше – разом».
«Водні види спорту універсальні, і чоловіки зарекомендували себе як відмінні артистичні плавці. Включення чоловіків – велика заслуга всіх, хто багато років працював над тим, щоб це відбулося ».
За новими правилами до складу команди з 8 спортсменів можна включати максимум двох чоловіків.
Присутність чоловіків в команді не буде вважатися обов'язковим. Вперше в історії чоловіки-синхроністи зможуть взяти участь на Іграх.
Раніше чоловіки могли змагатися лише в мікст-дуетах, однак ця дисципліна не входила в програму Олімпіади.
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