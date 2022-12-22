МОК дозволив чоловікам брати участь в групових вправах на Олімпійських іграх-2024

Однак є одна умова

Артистичне плавання / Фото - CNN

«Ця подія знаменує віху в історії плавання. Еволюція нашого виду спорту в напрямку інклюзивності йде швидкими темпами, і рішення МОК і World Aquatics допоможе нам стати прикладом для всього олімпійського руху. Ми готові голосніше, ніж будь-коли, поділитися з усім світом олімпійським девізом: «Швидше, вище, сильніше – разом».

«Водні види спорту універсальні, і чоловіки зарекомендували себе як відмінні артистичні плавці. Включення чоловіків – велика заслуга всіх, хто багато років працював над тим, щоб це відбулося ».

Президент Міжнародної федерації плавання (FINA)повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив чоловікам брати участь в групових вправах з артистичного плавання на Олімпіаді в Парижі в 2024 році. Цитує Аль-МусалламаFINA.За новими правилами до складу команди з 8 спортсменів можна включати максимум двох чоловіків.Присутність чоловіків в команді не буде вважатися обов'язковим. Вперше в історії чоловіки-синхроністи зможуть взяти участь на Іграх.Раніше чоловіки могли змагатися лише в мікст-дуетах, однак ця дисципліна не входила в програму Олімпіади.