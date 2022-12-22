Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:40
Телемагазин
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

МОК дозволив чоловікам брати участь в групових вправах на Олімпійських іграх-2024

Однак є одна умова
Артистичне плавання
22 грудня 19:49
МОК дозволив чоловікам брати участь в групових вправах на Олімпійських іграх-2024
Артистичне плавання / Фото - CNN
Президент Міжнародної федерації плавання (FINA) Хусейн Аль-Мусалла повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив чоловікам брати участь в групових вправах з артистичного плавання на Олімпіаді в Парижі в 2024 році. Цитує Аль-Мусаллама офіційний сайт FINA.

«Ця подія знаменує віху в історії плавання. Еволюція нашого виду спорту в напрямку інклюзивності йде швидкими темпами, і рішення МОК і World Aquatics допоможе нам стати прикладом для всього олімпійського руху. Ми готові голосніше, ніж будь-коли, поділитися з усім світом олімпійським девізом: «Швидше, вище, сильніше – разом».


«Водні види спорту універсальні, і чоловіки зарекомендували себе як відмінні артистичні плавці. Включення чоловіків – велика заслуга всіх, хто багато років працював над тим, щоб це відбулося ».


За новими правилами до складу команди з 8 спортсменів можна включати максимум двох чоловіків.

Присутність чоловіків в команді не буде вважатися обов'язковим. Вперше в історії чоловіки-синхроністи зможуть взяти участь на Іграх.

Раніше чоловіки могли змагатися лише в мікст-дуетах, однак ця дисципліна не входила в програму Олімпіади.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

FINA МОК Париж-2024

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

МОК може виключити бокс з програми Олімпійських ігор-2024
МОК може виключити бокс з програми Олімпійських ігор-2024
Бокс Аматорський бокс
23 грудня 17:45
1
МОК дозволив чоловікам брати участь у синхронному плаванні на Олімпіаді у Парижі
МОК дозволив чоловікам брати участь у синхронному плаванні на Олімпіаді у Парижі
Olympics
22 грудня 13:59
Президент FINA: «Що стосується участі російських та білоруських спортсменів в Іграх-2024, то це буде вирішувати вся олімпійська сім'я»
Президент FINA: «Що стосується участі російських та білоруських спортсменів в Іграх-2024, то це буде вирішувати вся олімпійська сім'я»
Плавання
12 грудня 17:15
Президент НОК США виступила за допуск російських спортсменів до Олімпіади-2024 під нейтральним прапором
Президент НОК США виступила за допуск російських спортсменів до Олімпіади-2024 під нейтральним прапором
Olympics
12 грудня 15:11
Міністри спорту 36 країн закликали главу МОК усунути росіян та білорусів від керівних посад
Міністри спорту 36 країн закликали главу МОК усунути росіян та білорусів від керівних посад
Olympics
12 грудня 14:25
МОК продовжив санкції по відношенню до росії та білорусі
МОК продовжив санкції по відношенню до росії та білорусі
Olympics
09 грудня 16:38

Новини: Артистичне плавання

МОК дозволив чоловікам брати участь в групових вправах на Олімпійських іграх-2024
МОК дозволив чоловікам брати участь в групових вправах на Олімпійських іграх-2024
22 грудня 19:49
Саідова: «Я дуже задоволена навчально-тренувальним збором у Туреччині»
Саідова: «Я дуже задоволена навчально-тренувальним збором у Туреччині»
19 листопада 01:37
Садурська з рекордом України стала чемпіонкою світу у фрідайвінгу
Садурська з рекордом України стала чемпіонкою світу у фрідайвінгу
06 жовтня 07:22
Федіна готова виставити на продаж всі свої нагороди
Федіна готова виставити на продаж всі свої нагороди
30 вересня 20:39
5-разова олімпійська чемпіонка та генсек ОКР Анастасія Давидова «з кінцями» поїхала з росії
5-разова олімпійська чемпіонка та генсек ОКР Анастасія Давидова «з кінцями» поїхала з росії
27 вересня 16:22
Головний тренер збірної України з синхронного плавання могла виїхати з країни через воєнні дії у Харкові, але її втримали – подарували квартиру!
Головний тренер збірної України з синхронного плавання могла виїхати з країни через воєнні дії у Харкові, але її втримали – подарували квартиру!
27 вересня 15:08
Фонд солідарності МОК і FINA допомогли організувати тренувальний збір українських синхроністок в Туреччині
Фонд солідарності МОК і FINA допомогли організувати тренувальний збір українських синхроністок в Туреччині
27 вересня 12:57
Федина: «Хочеться, щоб про росіян забули»
Федина: «Хочеться, щоб про росіян забули»
19 вересня 20:58
Марина Алексієва: «Вирішили провести благодійні майстер-класи в Португалії, нам вдалося зібрати близько 40 тисяч грн»
Марина Алексієва: «Вирішили провести благодійні майстер-класи в Португалії, нам вдалося зібрати близько 40 тисяч грн»
19 вересня 15:41
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини