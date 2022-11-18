Українські русалки завоювали восьме золото на чемпіонаті Європи
Саідова: «Я дуже задоволена навчально-тренувальним збором у Туреччині»
Спеціалістка заявила, що всі завдання були виконані
01:37
Я дуже задоволена навчально-тренувальним збором у Туреччині. Поставлені задачі були виконані, дівчата доклали максимум зусиль та старання.
Весь день був розписаний по хвилинам. За потреби дівчата залишалися додатково допрацьовувати. Всі розуміли, що ми повинні встигнути виконати тренувальні завдання.
Кращі умови, ніж в Туреччині складно уявити. Там повна ізоляція від зовнішнього світу, що особливо необхідно для підготовки. Теплий клімат, три басейни, чудове харчування, реабілітаційний центр, сауни та кріокамери, тренажерний зал, гімнастичний стадіон. Все було чудово. Дякую FINA, LEN, НОК України, президенту Федерації артистичного плавання України Ігору Лисову за підтримку нашої команди!
Раніше ми повідомляли, що Фонд солідарності МОК і FINA допомогли організувати тренувальний збір українських синхроністок в Туреччині.
Коментарі 0