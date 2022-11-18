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Саідова: «Я дуже задоволена навчально-тренувальним збором у Туреччині»

Спеціалістка заявила, що всі завдання були виконані
Артистичне плавання
01:37
Саідова: «Я дуже задоволена навчально-тренувальним збором у Туреччині»
Головна тренерка збірної України з артистичного плавання Світлана Саідова в інтерв'ю пресслужбі НОК України розповіла про деталі навчально-тренувального збору у Туреччині.

Я дуже задоволена навчально-тренувальним збором у Туреччині. Поставлені задачі були виконані, дівчата доклали максимум зусиль та старання.

Весь день був розписаний по хвилинам. За потреби дівчата залишалися додатково допрацьовувати. Всі розуміли, що ми повинні встигнути виконати тренувальні завдання.

Кращі умови, ніж в Туреччині складно уявити. Там повна ізоляція від зовнішнього світу, що особливо необхідно для підготовки. Теплий клімат, три басейни, чудове харчування, реабілітаційний центр, сауни та кріокамери, тренажерний зал, гімнастичний стадіон. Все було чудово. Дякую FINA, LEN, НОК України, президенту Федерації артистичного плавання України Ігору Лисову за підтримку нашої команди!


Раніше ми повідомляли, що Фонд солідарності МОК і FINA допомогли організувати тренувальний збір українських синхроністок в Туреччині.

Денис Сєдашов
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