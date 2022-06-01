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Саїдова: «Ми пропустили 14 тренувальних днів з початку війни»

Спеціаліст зазначила, що у команди зараз відмінні умови<br>
Артистичне плавання
18:47
Саїдова: «Ми пропустили 14 тренувальних днів з початку війни»

Головний тренер збірної України з артистичного плавання Світлана Саїдова висловилася про підготовку команди до чемпіонату світу з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина). Слова фахівця приводить НОК.

«Наш вид спорту дуже складнокоординаційний, потребує значної фізичної сили. Ми пропустили 14 тренувальних днів з початку війни. Складно наразі говорити про пік форми спортсменок, але робимо все можливе та неможливе.

Щодо нашого побуту в Італії – у нас все добре. Ми люди невибагливі. Живемо в квартирах по три людини. Умови в нас чудові, особливо враховуючи, в якому складному положенні перебуває український спорт та вся Україна».

Нагадаємо, що ЧС з артистичного плавання відбудеться з 18 червня по 3 липня.

Карен Агабекян
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Теги

Світлана Саидова збірна України (синхронне плавання)

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