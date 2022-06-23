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Ще одна медаль близнят. Сестри Алексєєви – срібні призери ЧС-2022 з водних видів спорту

Українки стали другими в довільній програмі дуетів в артистичному плаванні
Артистичне плавання
18:38
Ще одна медаль близнят. Сестри Алексєєви – срібні призери ЧС-2022 з водних видів спорту
Марина та Владислава Алексєєви / Фото - Facebook
Українські синхроністки Марина та Владіслава Алексєєви стали срібними медалістками чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, який проходить в Будапешті (Угорщина).

Українки показали другий результат у довільній програмі дуетів – 94,1667 бала.

Чемпіоном планетарного форуму стала команда з Китаю, топ – 3 замкнула австрійська пара.
ЧС-2022 з водних видів спорту. Артистичне плавання. Дуети. Довільна програма. Фінал

1. Люї Ван / Цяньї Ван ( Китай ) – 95,5667

2. Марина Алексєєва / Владислава Алексєєва ( Україна ) – 94,1667

3. Ейріні Александрі / Анна-Марія Александрі ( Австрія ) – 92,8000
Відзначимо, що для України це шоста медаль на ЧС-2022 з водних видів спорту.

Раніше сестри Алексєєви стали другими в змаганнях технічних дуетів.


Володимир Кириченко
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Теги

Владислава Алексєєва збірна України (синхронне плавання)

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