Марина Алексіїва: «Ми відчуваємо підтримку інших країн та їх спортсменів. Ми віримо в перемогу України»
Ще одна медаль близнят. Сестри Алексєєви – срібні призери ЧС-2022 з водних видів спорту
Українки стали другими в довільній програмі дуетів в артистичному плаванні
18:38
Марина та Владислава Алексєєви / Фото - FacebookУкраїнські синхроністки Марина та Владіслава Алексєєви стали срібними медалістками чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, який проходить в Будапешті (Угорщина).
Українки показали другий результат у довільній програмі дуетів – 94,1667 бала.
Чемпіоном планетарного форуму стала команда з Китаю, топ – 3 замкнула австрійська пара.
ЧС-2022 з водних видів спорту. Артистичне плавання. Дуети. Довільна програма. Фінал
1. Люї Ван / Цяньї Ван ( Китай ) – 95,5667
2. Марина Алексєєва / Владислава Алексєєва ( Україна ) – 94,1667
3. Ейріні Александрі / Анна-Марія Александрі ( Австрія ) – 92,8000
Відзначимо, що для України це шоста медаль на ЧС-2022 з водних видів спорту.
Раніше сестри Алексєєви стали другими в змаганнях технічних дуетів.
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