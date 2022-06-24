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Україна завоювала срібло чемпіонату світу в довільних вправах в артистичному плаванні

Це вже шоста нагорода збірної з синхронного плавання на світовій першості
Артистичне плавання
21:05
Україна завоювала срібло чемпіонату світу в довільних вправах в артистичному плаванні

Збірна України з артистичного плавання завоювала срібло на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина).

Українська команда показала другий результат в довільних вправах (95,0000).

У складі нашої збірної виступили Марина і Владислава Алексіїви, Олеся Дерев'янченко, Марта Федина, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчинникова і Валерія Тищенко.

Варто відзначити, що для нашої збірної це сьома нагорода на цьому турнірі, шість з яких отримали наші синхроністки.

Рене Тер Велде
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