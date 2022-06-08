Збірна України завоювала чотири золота на чемпіонаті Італії з артистичного плавання
Збірна України з синхронного плавання визначилася зі складом на Чемпіонат світу
ЧС з водних видів спорту стартує 18 червня в Будапешті
13:10
Збірна України з синхронного плавання визначилася зі складом на Чемпіонат світу з водних видів спорту, який 18 червня стартує в Будапешті, Угорщина.
Склад команди:
Владислава Алексієва
Марина Алексєєва
Олеся Дерев'янченко
Вероніка Гришко
березня Федина
Софія Мацієвська
ангеліна Овчинникова
Валерія Тищенко
Амелія Волинська
Дар'я Мошинська
Анастасія Шмоніна
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