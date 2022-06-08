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Збірна України з синхронного плавання визначилася зі складом на Чемпіонат світу

ЧС з водних видів спорту стартує 18 червня в Будапешті
Артистичне плавання
13:10
Збірна України з синхронного плавання визначилася зі складом на Чемпіонат світу

Збірна України з синхронного плавання визначилася зі складом на Чемпіонат світу з водних видів спорту, який 18 червня стартує в Будапешті, Угорщина.

Склад команди:

Владислава Алексієва

Марина Алексєєва

Олеся Дерев'янченко

Вероніка Гришко

березня Федина

Софія Мацієвська

ангеліна Овчинникова

Валерія Тищенко

Амелія Волинська

Дар'я Мошинська

Анастасія Шмоніна

Рене Тер Велде
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