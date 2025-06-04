Збірна України завоювала срібло на чемпіонаті Європи з артистичного плавання

Українки стали другими у технічній програмі

1 день тому

Збірна України з артистичного плавання
Фото: Ukrainian synchronized swimming
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Збірна України з артистичного плавання завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи, який триває у Белграді.

Українки стали другими у груповій технічній програмі. За свій виступ синьо-жовті отримали 266.2233 бала. Володарем золотої медалі стали чинні чемпіонки з Іспанії.

Це перша нагорода України в технічній програмі серед груп на чемпіонатах Європи з 2022 року, коли в Римі українки здобули золото.

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