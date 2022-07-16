Анастасія Бризгіна – росіянці ласіцкене: «Ви пишіть листи в МОК, а може хтось із вас напише листа путіну?»
Анастасія Бризгіна: «Ніколи жалюгідна російська пародія не замінить унікальний український оригінал»
Українська легкоатлетка – про війну в країні і старті ЧС-2022
11:13
Анастасія Бризгіна / Фото - ФЛАУ24-річна українська легкоатлетка Анастасія Бризгіна в Instagram прокоментувала старт ЧС-2022 в Юджині (США), а також висловилася про війну в країні.
«Ось і почався чемпіонат світу з легкої атлетики. Місія кожного спортсмена – реалізувати себе на доріжці, показати свій максимум і піднятися на найвище місце. Але місія спортсмена з України ще полягає в тому, щоб розповідати світові про реальний стан речей в нашій країні – не по новинах, а з власного досвіду».
«Я народилася в чудовому місті Луганську. Майже половину життя я прожила там, там росла, ходила в школу. До 2014 року це було найкраще місце на землі. Це був мій будинок. Але потім президент сусідньої держави вирішив, що більше будинок мені не потрібен, і назвав моє улюблене місто жалюгідною назвою, перекресливши все майбутнє для нього».
«Я вважаю себе луганчанкой на 200%, і саме тут хочу показати світу і всім тим, хто хоч на секунду вважав моє місто частиною цієї немитої російської імперії, що я тут, що дівчина з луганської пропискою на чемпіонаті світу представляє Україну. Тому що ніколи жалюгідна російська пародія не замінить унікальний український оригінал».
«Луганськ був, є і завжди буде Україною. Ось побачите. Ще приїдете до мене в гості. Українська мова, до речі, я вивчила теж в Луганську».
Нагадаємо, що на ЧС-2022 з легкої атлетики Бризгіна пробіжить естафету 4х400 м.
Раніше українка Ірина Климець не змогла вийти у фінал секторі для метання молота.
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