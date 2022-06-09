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Бех-Ромачнук – тріумфатор етапу Діамантової ліги в Римі. Українка залишила позаду чемпіонку Токіо-2020

Титулована спортсменка показала свій кращий результат в сезоні
Легка атлетика
23:05
Бех-Ромачнук – тріумфатор етапу Діамантової ліги в Римі. Українка залишила позаду чемпіонку Токіо-2020
Марина Бех-Романчук / Фото - Twitter
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла золото в секторі для стрибків у довжину на етапі Діамантової ліги в Римі.

Українка показала результат – 6,85 м.

Другою стала олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Малайка Міхамбо (6,79 м). Бронзу завоювала американка Кванеша Буркс – 6,77 м.

Відзначимо, що титулована українка показала свій найкращий результат в сезоні.

Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі Бех-Романчук виграла срібну медаль.
Володимир Кириченко
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Марина Бех-Романчук Діамантова ліга

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