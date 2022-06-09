Бех-Романчук: «Ми Українці – ми і є свобода»
Бех-Ромачнук – тріумфатор етапу Діамантової ліги в Римі. Українка залишила позаду чемпіонку Токіо-2020
Титулована спортсменка показала свій кращий результат в сезоні
23:05
Марина Бех-Романчук / Фото - TwitterУкраїнська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла золото в секторі для стрибків у довжину на етапі Діамантової ліги в Римі.
Українка показала результат – 6,85 м.
Другою стала олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Малайка Міхамбо (6,79 м). Бронзу завоювала американка Кванеша Буркс – 6,77 м.
Відзначимо, що титулована українка показала свій найкращий результат в сезоні.
Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі Бех-Романчук виграла срібну медаль.
Коментарі 0