Бех-Романчук виграла одні з найатмосферніших змагань сезону
Бех-Романчук – про зруйнований спорткомплекс в Харкові: «ласіцкене, вам ніколи не зрозуміти нас. Але я впевнена, що всі понесуть покарання»
Титулована українська легкоатлетка звернулася до недоумкуватої росіянки
11:24
Марина Бех-Романчук / Фото - TwitterУкраїнська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук в Instagram відреагувала на руйнування рашистськими загарбниками спорткомплексу навчального закладу НТУ «ХПІ» в Харкові, згадавши титуловану легкоатлетку з росії марію ласіцкене.
«марія ласіцкене, як думаєш, дівчата по сектору добре зможуть підготуватися в цьому манежі до наступного зимового сезону? Вам ніколи не зрозуміти нас. Ви спите спокійно і солодко, їсте добре. Мама, тато вдома, діти не вмирають, у вас ліки все є і ви не в окупації нелюдів (які вбивають, гвалтують, грабують)».
«Але я впевнена, що всі понесуть покарання (включаючи тих, хто мовчить). І розплата буде страшною за цей біль і за все те, що робить ваш російський нелюдь».
Раніше ласіцкене звернулася до президента МОК Томаса Баха, засудивши відсторонення російських спортсменів від міжнародних турнірів.
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