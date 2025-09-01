Run Ukraine запустила документальний проєкт «Бігова Україна» – це серія мініфільмів про українців, які через біг не тікають від реальності, а йдуть їй назустріч.

Героїнями другого епізоду стали:

Марічка Падалко — телеведуча та марафонка

— телеведуча та марафонка Юлія Чубашева — дружина Олексія «Рекрут» Чубашева, військового журналіста, майора ГУР, який загинув 10 червня 2022 року в боях за Сіверськодонецьк

В центрі нового епізоду — дві історії жінок, для яких біг став не просто фізичною активністю, а інструментом підтримувати себе та інших.

«Біг для мене на якомусь етапі — медитація, а на якомусь етапі — точка зросту. Амбасадором бігу був мій чоловік. Він намагався впровадити пробіжки в моє життя. Сам це робив і говорив — давай зі мною», — розказала Юлія Чубашева.

Біг став способом знайти нові сенси та точки опори в цей складний час.

«Єдине взуття, у якому я поїхала з Києва в кінці лютого 2022 року — були мої бігові кросівки. Біг — це мій психіатр, психотерапевт, тренер, наставник і лайф-коуч. Я пробігла свій перший півмарафон сама, а після цього чоловік почав бігати зі мною і це стало нашою родинною справою», — поділилась Марічка Падалко.

Дивіться прем'єру другого епізоду на офіційних платформах Run Ukraine та в ефірі телеканалу XSPORT, який є інформаційним партнером проєкту.

Проєкт «Бігова Україна» складатиметься з трьох епізодів. Кожен — окремий погляд на бігову культуру в умовах війни: від аматорського руху до професійного спорту, від волонтерства до реабілітації. Автор ідеї — Іван Третьяков, організаційний директор Run Ukraine. Третій епізод буде присвячений історіям марафонців, які братимуть участь у 15-му ювілейному ПриватБанк Київському марафону Незламності, що відбудеться 11-12 жовтня у Києві.