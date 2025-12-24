Підготували для вас третій, фінальний, епізод документального проєкту Run Ukraine «Бігова Україна». Ця серія про вибір, свободу, таке знайоме: «більше ніколи не побіжу», а потім – «Вітаємо! Ви зареєстровані на Київський марафон».

Новий випуск присвячений історіям марафонців, які брали участь у 15-му ювілейному ПриватБанк Київському марафоні Незламності, що відбувся 11-12 жовтня у Києві.

Героями цього епізоду стали:

Володимир Сковородка – рятувальник, ультрамарафонець, встановив рекорд України, здолавши 100 км за 12 годин у повному бойовому спорядженні пожежного, пробіг 800 км за 14 днів

Анатолій Варфоломєєв – член паралімпійської збірної з паратриатлону, масажист

Наталія Вагнер – комунікаційниця

Історія кожного марафонця – це історія про виклик собі та шлях до цієї мети, у кожного своя мотивація та власні сенси.

«Коли людина навчилась ходити, вона починає бігти. Біг – основа руху людини. Ми все життя кудись біжимо. Так і я, тільки роблю це трохи більше, ніж інші», – розказав Володимир.

«Треба жити так, щоб розсувати кордони своїх можливостей. Своїм прикладом я хочу показати, що пробігти марафон, будучи незрячим – це не проблема. Всім своїм підлеглим, які втратили, зір кажу, що рух – це життя. Найкрутіше те, коли незряча людина має бажання не бути залежною від когось, чи від чогось», – вважає Анатолій.

«Під час війни єдине, що ти можеш контролювати, це – твої тренування. Це допомагає скинути кортизол після ночі обстрілів», – поділилась Наталія.

Дивіться прем'єру фінального епізоду на офіційних платформах Run Ukraine.

Епізод присвячений Пам'яті 19-річної Анастасії Маслій – волонтерки Run Ukraine, яка загинула в ніч на 26 жовтня 2025 року внаслідок атаки рф на Київ.

Автор ідеї – Іван Третьяков, організаційний директор Run Ukraine.

Дякуємо за підтримку фільму Артуру Міхно та Work.ua, Volvo, Puma.