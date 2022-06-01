Чотири українки виступлять на наступному етапі Діамантової ліги

Троє у стрибках в висоту та ще одна у стрибках з жердиною

Магучіх та Геращенко / Фото: Getty Images

5 травня в Рабаті пройде четвертий етап Діамантової ліги.



Україна буде представлена чотирма спортсменками. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко виступлять в стрибках у висоту, а Марина Килипко буде змагатися у секторі для стрибків з жердиною.

Нагадаємо, що Магучіх тріумфувала на етапі ДЛ в США.