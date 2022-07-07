Конкурентка Бех-Романчук не виступить на ЧС в стрибках у довжину. Все через неправильне взуття олімпійської чемпіонки
Чинний чемпіон світу з США пропустить планетарний форум в Юджині
29-річний легкоатлет не встиг відновитися після операції на коліні
14:24
Сем Кендрікс / Фото - olemisssports.comДворазовий чемпіон світу в стрибках з жердиною американець Сем Кендрікс пропустить планетарний форум-2022 з легкої атлетики, який стартує 15 липня в американському Юджині.
На початку травня Кендрікс переніс операцію на меніску і не встиг відновитися перед планетарним форумом. Про в інтерв'ю Expressen повідомив агент американця.
«Ми думали, що його відновлення пройде набагато швидше, але у нього було кілька спадів. Сем відчував, що він не в тому стані, щоб боротися за медалі».
29 - річний Кендрікс є чинним чемпіоном світу. Американець він перемагав на планетарних форумах в 2017-м і 2019-м роках. На його рахунку також бронза Ріо-2016. Ігри в Токіо він пропустив через позитивний тест на коронавірус.
Напередодні стало відомо, що олімпійська чемпіонка Юлімар Рохас не зможе дебютувати на ЧС в новій для себе дисципліні – стрибках в довжину.