Олег Гончар

12-річний український легкоатлет Матвій Строгалєв встановив неофіційний світовий рекорд у стрибках з жердиною серед юнаків до 14 років, подолавши висоту 4.00 м на юнацькому чемпіонаті України.

Цим результатом Матвій перевершив досягнення легендарного шведського стрибуна та багаторазового світового рекордсмена Армана Дюплантіса, який у 12 років у 2012 році стрибнув на 3.97 метра в приміщенні.

Матвій, бувши наймолодшим учасником змагань, із першої спроби подолав висоти 3.40, 3.60 та 3.80 метра, а планку на 4.00 метра взяв із третьої спроби, що принесло йому бронзову медаль чемпіонату.

Представники компанії Nordic Sport, які спостерігали за змаганнями, пообіцяли подарувати юному рекордсмену нову жердину.

Матвій походить із відомої спортивної сім’ї: його мати, Анжела Балахонова, — срібна призерка чемпіонату світу 1999 року та чемпіонка Європи зі стрибків з жердиною, а батько, Вадим Строгалєв, — фіналіст чемпіонатів світу та учасник Олімпіади-2004. Старший брат Матвія, Нікіта Строгалєв, також є стрибуном з жердиною та був п’ятим на юніорському чемпіонаті світу.