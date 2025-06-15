Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною
Шведський легкоатлет із першої спроби подолав висоту 6,28 м
близько 1 години тому
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Дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд!
Шведський легкоатлет у 12-й раз перевершив власне досягнення, з першої спроби взявши висоту 6,28 м на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.
Раніше Дюплантіс здобув перемогу на етапі в норвезькому Осло. Тоді швед взяв висоту 6,15 м – з другої спроби.