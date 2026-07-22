Олександр Сукманський

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з делегатом з питань зайнятості французького регіону О-де-Франс і послом ініціативи Франція, шанс Філіпом Ламбленом. Від початку повномасштабної війни французький діяч активно допомагає Україні, зокрема підтримує українських дітей, спортсменів і спортивні організації.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в Києві та Україні, а також роботу столиці в умовах воєнного стану й постійних російських атак. Віталій Кличко розповів про те, як місто продовжує функціонувати та відновлюватися попри війну.

Філіп Ламблен від початку повномасштабного вторгнення залучає до підтримки України представників французьких органів державної влади, місцевого самоврядування, спортивних федерацій, громадських організацій і бізнесу.

У 2023 році за його ініціативи до України прибули дві вантажівки з гуманітарною допомогою, зокрема одягом і продуктами харчування. У 2024 році Україна отримала вантажівку зі спортивним спорядженням для українських спортсменів і спортивних організацій.

Окремим напрямом допомоги стала програма оздоровлення та психологічної реабілітації українських дітей і молоді в регіоні О-де-Франс. У 2024–2025 роках та в лютому 2026 року Франція прийняла понад 300 українських дітей. Ще близько 100 дітей мають вирушити на відпочинок у серпні.

Під час візиту до Києва Філіп Ламблен також ознайомився з роботою Святошинського району. Разом з головою Святошинської районної державної адміністрації Георгієм Зантараєю та заступницею міського голови Києва Оленою Говоровою він відвідав об’єкти, які відновлюються після російських атак, побачив будівництво нових укриттів і дізнався про щоденну роботу району в умовах воєнного часу.

Олена Говорова розповіла, що візит Філіпа Ламблена до Києва тривав три дні. За її словами, французький діяч хотів особисто побачити українську столицю та зрозуміти, чим ще може допомогти Україні. Під час перебування в Києві він також пережив російський балістичний обстріл і вперше у житті провів ніч у бомбосховищі.

У межах візиту відбулися зустрічі з представниками української влади та спортивної сфери. Зокрема, обговорювали подальший розвиток проєкту Шлях чемпіонів, спортивну інфраструктуру Києва, можливості відновлення дітей через спорт, а також допомогу у завершенні реконструкції легкоатлетичних секторів на стадіоні Темп.

Філіп Ламблен також побував в Олімпійському коледжі, де зустрівся з дітьми, які вже відвідували спортивні табори у Франції, та з тими, хто має вирушити до регіону О-де-Франс у серпні.

Символічно, що візит французького діяча до Києва розпочався 14 липня, у День взяття Бастилії – національне свято Франції. Цього дня Філіп Ламблен був почесним гостем офіційного прийому в Посольстві Франції в Україні. Також він зустрівся з Себастьєном Сюреном, з яким обговорив подальшу підтримку України, спільні ініціативи та розширення співпраці у сфері допомоги дітям і спортивних проєктів.