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Глава World Athletics: «Немислимо, щоб спортсмени з дуже агресивних росії і білорусі виступали на ЧС-2022»

Себастьян Коу – про недопущення терористів на планетарний форум в США
Легка атлетика
16:49
Глава World Athletics: «Немислимо, щоб спортсмени з дуже агресивних росії і білорусі виступали на ЧС-2022»
Себастьян Коу / Фото - eurosport.com
Президент World Athletics (Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій) Себастьян Коу поділився думкою з приводу відсторонення російських та білоруських спортсменів від чемпіонату світу з легкої атлетики в Юджині (США).

Цитує Коу ESPN.

«Це було зроблено з дуже ясною точки зору і стосувалося цілісності змагань. Було неможливо уявити, щоб тут проводився чемпіонат світу зі спортсменами з білоруси і росії, двох агресивних держав, які увійшли до незалежної держави».


Також Коу додав, що відсторонення всеросійської федерації легкої атлетики від IIAF триває. Її членство було призупинено в 2015 році через допінгових скандалів.

«Це ніби 17-й сезон, видання № 126».


У листопаді очікуються результати незалежного аудиту російської федерації, вони будуть представлені на засіданні Ради IIAF.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики стартує вже сьогодні, 15 липня, в Юджині (США) і триватиме до 24 липня.

Напередодні стало відомо, що чемпіонат світу з легкої атлетики-2025 відбудеться в Токіо (Японія).

Володимир Кириченко
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Себастьян Коу World Athletics

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