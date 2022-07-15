World Athletics виділила понад 220 000 $ українським спортсменам на підготовку до ЧС-2022
Глава World Athletics: «Немислимо, щоб спортсмени з дуже агресивних росії і білорусі виступали на ЧС-2022»
Себастьян Коу – про недопущення терористів на планетарний форум в США
16:49
Себастьян Коу / Фото - eurosport.comПрезидент World Athletics (Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій) Себастьян Коу поділився думкою з приводу відсторонення російських та білоруських спортсменів від чемпіонату світу з легкої атлетики в Юджині (США).
Цитує Коу ESPN.
«Це було зроблено з дуже ясною точки зору і стосувалося цілісності змагань. Було неможливо уявити, щоб тут проводився чемпіонат світу зі спортсменами з білоруси і росії, двох агресивних держав, які увійшли до незалежної держави».
Також Коу додав, що відсторонення всеросійської федерації легкої атлетики від IIAF триває. Її членство було призупинено в 2015 році через допінгових скандалів.
«Це ніби 17-й сезон, видання № 126».
У листопаді очікуються результати незалежного аудиту російської федерації, вони будуть представлені на засіданні Ради IIAF.
Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики стартує вже сьогодні, 15 липня, в Юджині (США) і триватиме до 24 липня.
Напередодні стало відомо, що чемпіонат світу з легкої атлетики-2025 відбудеться в Токіо (Японія).
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