Геращенко вперше стала мамою
Призерка Олімпіади народила доньку
близько 3 годин тому
Ірина Геращенко / Фото - Суспільне
Бронзова призерка Олімпійських ігор у Парижі з легкої атлетики Ірина Геращенко народила доньку.
«Вчора був наший найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик.
На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя і радості».
Чоловік Геращенко – український спортсмен і тренер Сергій Спільняк. Пара одружилася у 2019 році.
Нагадаємо, через вагітність Ірина пропускала зимовий сезон.