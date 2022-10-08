«Коли я приїхала додому, побачила справжню любов!» Мила історія від Бех-Романчук Українська легкоатлетка насолоджується своїм поверненням в Україну Легка атлетика 08 жовтня 08:28 Титулована легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася зі своїми підписниками в соцмережах зворушливою історією, розбавивши її милими знімками: Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від MARYNA BEKH-ROMANCHUK ( @ marynabekh ) Раніше екс-гравець «Динамо», який залишив клуб через війну, назвав новонароджену дочку символічним ім'ям. Євгенія Євдокімова
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