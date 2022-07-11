Конкурентка Бех-Романчук не виступить на ЧС в стрибках у довжину. Все через неправильне взуття олімпійської чемпіонки
Конкурентка для Бех-Романчук. Австралійка Бушкель оновила рекорд сезону в стрибках в довжину
28-річна легкоатлетка повернулася в сектор після травми лише в квітні
17:26
Брук Бушкель / Фото - abc.net.auАвстралійка Брук Бушкель напередодні ЧС з легкої атлетики-2022 оновила рекорд сезону в стрибках в довжину.
28-річна Бушкель на турнірі в Чула-Вісті стрибнула на 7.13 м. Австралійка встановила кращий результат сезону і національний рекорд в цьому секторі.
Цитує Брук The Guardian.
«В стрибках в довжину завжди здається, що найдальші стрибки здаються легкими. Я ще в повітрі здогадувалася, де я приземлюся, але коли побачила, що це спроба в 7 метрах, то була шокована. Це здавалося божевільним, враховуючи, звідки я родом. Стрибок був приголомшливим, і мені допомогло те, що я мала відмінні умови. Я дуже задоволена таким результатом, адже не думала, що зможу домогтися таких результатів завдяки своїй тренуванні».
«Після Токіо мені зробили операцію. Це було у вересні минулого року і мені сказали, що я зможу бігати через 10 тижнів. У січні цього року біль в моєму коліні була, мабуть, найгіршою в житті, і мені знадобилося багато часу, щоб відновитися. Я стрибаю тільки з початку квітня. У нас залишилося два тижні до жіночих змагань зі стрибків у довжину [ на чемпіонаті світу в Юджині ], і я не можу придумати кращого місця для такого результату».
Відзначимо, що Бушкель посунула результат українки Марини Бех-Романчук 6.86 метра на 8 місце в світовому рейтингу сезону-2022.
Нагадаємо, що ЧС-2023 пройде з 15 по 24 липня в Юджині ( США ).
Раніше стало відомо, що російським спортсменам заборонили брати участь на ЧС-2022.
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