World Athletics не допустила росіян до чемпіонату світу в Юджині
Краща метательница молота в Африці отримала громадянство США
Тепер спортсменка виступатиме за американську команду
20:59
Аннетт Ечікунвоке / Фото: University of Cincinnati Athletics
Краща метательниця молота в Африці нігерійка Аннетт Ечікунвоке, якій належить рекорд континенту, отримала громадянство США. Про це повідомила World Athletics.
Виступаючи за Нігерію в 2021-му році Ечікунвоке встановила рекорд Африки – 75,49 м.
Олімпійські ігри в Токіо дівчина пропустила через недостатню кількість змагальних допінг-тестів. Дівчина через це звинуватила в халатності нігерійську федерацію легкої атлетики.
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