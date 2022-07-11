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Краща метательница молота в Африці отримала громадянство США

Тепер спортсменка виступатиме за американську команду
Легка атлетика
20:59
Краща метательница молота в Африці отримала громадянство США
Аннетт Ечікунвоке / Фото: University of Cincinnati Athletics

Краща метательниця молота в Африці нігерійка Аннетт Ечікунвоке, якій належить рекорд континенту, отримала громадянство США. Про це повідомила World Athletics.

Виступаючи за Нігерію в 2021-му році Ечікунвоке встановила рекорд Африки – 75,49 м.

Олімпійські ігри в Токіо дівчина пропустила через недостатню кількість змагальних допінг-тестів. Дівчина через це звинуватила в халатності нігерійську федерацію легкої атлетики.

Карен Агабекян
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