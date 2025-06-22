Олег Гончар

На етапі Континентального туру зі стрибків у висоту у Варшаві українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла золоту медаль.

Левченко перемогла з результатом 1,92 метра.

Українська стрибунка виграла перше золото на міжнародних змаганнях за два роки після перемоги в Мондевіллі (Франція) у лютому 2023 року.

Левченко впевнено випередила конкуренток — другою стала Крістіна Овчинникова з Казахстану (1,85 м), а третьою — полька Алісія Висоцька (1,85 м).

Цю перемогу Левченко досягла після невдалого виступу на етапі Діамантової ліги в Парижі, де вона посіла 11-те місце з результатом 1.83 м.